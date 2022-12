Ο Μπενζεμά θα επιστρέψει στην εθνική Γαλλίας αν αναλάβει ο Ζιντάν!

Ο Καρίμ Μπενζεμά το απόγευμα της Δευτέρας ανακοίνωσε μέσω των social media πως αποσύρεται από την εθνική Γαλλίας.

«Προσπάθησα, έκανα λάθη και όλα αυτά με έφεραν εδώ που είμαι σήμερα και είμαι περήφανος γι’ αυτό. Έγραψα την ιστορία μου και αυτή με τους δύο μας φτάνει στο τέλος της», έγραψε. Μια απόφαση που αποτελεί αποτέλεσμα της κόντρας και της ψυχρότητας μεταξύ του έμπειρου φορ και του Ντιντιέ Ντεσάν.

Ωστόσο, ο Μπενζεμά δεν αποκλείεται να κάνει… στροφή 180 μοιρών και να αλλάξει την απόφασή του, ακόμη και σύντομα. Αυτό θα εξαρτηθεί από το μέλλον του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο των «τρικολόρ».

Εφόσον, ο Ντεσάν παραμείνει στην εθνική Γαλλίας, τότε ο Μπενζεμά θα… μείνει και εκτός ομάδας από απόφαση του ίδιου. Εφόσον, όμως, αποχωρήσει και τη θέση του πάρει ο Ζινεντίν Ζιντάν, τότε ο πολύπειρος στράικερ θα κάνει πιθανότατα… κυβίστηση και θα αγωνιστεί εκ νέου με το εθνόσημο στο στήθος.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs