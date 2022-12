Ο Μπενζεμά ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την Εθνική Γαλλίας

Ο Καρίμ Μπενζεμά με ανάρτηση του στα social media ανακοίνωσε την απόσυρση του από την εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Συγκεκριμένα ο 35χρονος σέντερ φορ της Ρεάλ Μαδρίτης έγραψε:

«Προσπάθησα, έκανα λάθη και όλα αυτά με έφεραν εδώ που είμαι σήμερα και είμαι περήφανος γι΄αυτό. Έγραψα την ιστορία μου και αυτή με τους δύο μας φτάνει στο τέλος της».

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs