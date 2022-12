Ρεσιτάλ από τον Μέσι στα αποδυτήρια, ανέβηκε στο τραπέζι και πανηγύρισε με το τρόπαιο

Ήταν το ματς της ζωής του, ήταν ο τελικός της ζωής του. Ο Λιονέλ Μέσι ήθελε τόσο πολύ να πανηγυρίσει με την Αργεντινή την κατάκτηση του τροπαίου που ούτε το χατ-τρικ του διαστημικού Κιλιάν Εμπαπέ δεν μπορούσε να του φράξει το δρόμο προς την κορυφή, με τον 35χρονο σούπερ σταρ να πετυχαίνει δύο γκολ και να οδηγεί τη χώρα του στο τρίτο Μουντιάλ της ιστορίας της με θύμα την Γαλλία.

Το φινάλε του ματς βρήκε τον Pulga να αναδεικνύεται κορυφαίος παίκτης του τουρνουά και να πιάνει πρώτος το τρόπαιο στα χέρια του, για να συμμετέχει σε τρελούς πανηγυρισμούς στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους συμπαίκτες του και τον κόσμο και να δώσει συνέχεια στους εορτασμούς στα αποδυτήρια.

Εκεί που στήθηκε ένα τρελό πάρτι, με τους παίκτες της Αργεντινής να έχουν ξεσαλώσει και τον Μέσι να δίνει το σύνθημα για να αρχίσουν οι... χοροί, πηδώντας πάνω στο τραπέζι και χορεύοντας γεμάτος ευτυχία κρατώντας το πολυπόθητο τρόπαιο.

LIONEL MESSI JUMPING ON THE TABLE IN THE DRESSING ROOM 😂



