Πιρς Μόργκαν: «Κορυφαίος όλων των εποχών ο Ρονάλντο, τέταρτος ο Μέσι»

Ο Πιρς Μόργκαν με «τιτίβισμα» του στο Twitter θέλοντας να απαντήσει στο debate Μέσι ή Ρονάλντο για τον «τίτλο» του κορυφαίου παίκτη στην ιστορία του ποδοσφαίρου, τοποθέτησε τον «πούλγκα» στην τέταρτη θέση ενώ τον «CR7» στην κορυφή.

Μάλιστα η συγκεκριμένη δημοσίευση έγινε κατά τη διάρκεια που η Αργεντινή επικρατούσε της Κροατίας με 3-0, ούσα με το ενάμιση πόδι στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πράγμα που δεν πτόησε ιδιαίτερα τον Βρετανό δημοσιογράφο.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Πιστεύω ότι ο Ρονάλντο είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Ο Μαραντόνα δεύτερος και ο Μέσι τρίτος. Πιθανότατα τέταρτος όμως πίσω από τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο».

Ο Πιρς Μόργκαν επανήλθε για τα καλά στην επικαιρότητα μετά την πολύκροτη συνέντευξη του Κριστιάνο Ρονάλντο στον ίδιο αναφορικά με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον Τεν Χάγκ και ευρύτερα για τη ζωή του Πορτογάλου σούπερ σταρ, πράγμα που επέφερε και το «τέλος» ανάμεσα σε «CR7» και «κόκκινους διαβόλους».

I think Cristiano Ronaldo’s the best ever, Maradona 2nd, Messi 3rd (possibly 4th actually, behind R9). https://t.co/hg58A9lqhb