ΒΙΝΤΕΟ: Το δεύτερο του Βαλένσια... μέτρησε και το Εκουαδόρ έβαλε το πρώτο γκολ του Μουντιάλ

Το γκολ του Ένερ Βαλένσια στο 3ο λεπτό ακυρώθηκε από το VAR όμως ο ίδιος παίκτης άνοιξε το σκορ για το Εκουαδόρ στο 16' της πρεμιέρα του Μουντιάλ απέναντι στο Κατάρ.

Ο τερματοφύλακας της διοργανώτριας χώρας ανέτρεψε τον επιθετικό του Εκουαδόρ, ο Ντανιέλ Ορσάτι σφύριξε πέναλτι και ο Βαλένσια ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση άνοιξε το σκορ.

-Aυτή είναι η πρώτη φορά που το πρώτο γκολ ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου επιτυγχάνεται από την άσπρη βούλα.

-Ο Βαλένσια έφτασε τα τέσσερα γκολ σε Μουντιάλ κι είναι μόνος πρώτος στη λίστα των σκόρερ του Εκουαδόρ στη διοργάνωση.

Δείτε το πρώτο γκολ του Μουντιάλ:

GOAAALLL!

Al-Sheeb brings down Valencia and the former West Ham man tucks the penalty away for the opening goal of the #FIFAWorldCup !

🇶🇦 Qatar 0-1 Ecuador 🇪🇨#TelegraphFootball

