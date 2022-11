BINTEO: Το Εκουαδόρ σκόραρε στο 3', άκυρο από VAR!

Μόλις στο 3ο λεπτό της πρεμιέρας του Μουντιάλ το Εκουαδόρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κατάρ, όμως δεν υπάρχει γκολ.

Το τέρμα του Ένερ Βαλένσια ακυρώθηκε από το VAR με υπόδειξη οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

Δείτε το γκολ...

RIGGED?!? This Ecuador goal was called for offside… #WorldCup pic.twitter.com/ekGTi1hu5J