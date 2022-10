Μπενζεμά: Η Adidas λανσάρει συλλεκτική φανέλα και παπούτσια για τον νικητή της Χρυσής Μπάλας!

Ποιος άλλος θα μπορούσε να τον κοντράρει για το βραβείο; Ο Καρίμ Μπενζεμά μετέτρεψε σε μονόλογο την κούρσα για τη Χρυσή Μπάλα της σεζόν 2021-2022, με τον Γάλλο να σκοράρει συνολικά 49 γκολ με Ρεάλ και Γαλλία και να... σαρώνει όλα (σχεδόν) τα τρόπαια με τις κατακτήσεις των Champions League, La Liga, Super Cup Ισπανίας και Nations League.

Μετά την αναμενόμενη ανακήρυξή του ως κορυφαίου στον πλανήτη για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, η Adidas αποφάσισε να λανσάρει συλλεκτική φανέλα και παπούτσια σε χρυσαφί χρώμα για τον «Μίδα» Μπενζεμά, με βάση το κόνσεπτ πως ό,τι αγγίζει ο Γάλλος μετατρέπεται σε χρυσό.

Αυτό είναι και το μότο στο διαφημιστικό σποτάκι που δημιούργησε η γερμανική εταιρεία, η οποία στο πίσω μέρος της φανέλας σχεδίαζε ένα εντυπωσιακό «9» για τον σέντερ φορ της Βασίλισσας που θα φέρει και διάφορες εικόνες από στιγμές δόξας της περσινής σεζόν.

Στο ίδιο πλαίσιο και τα εντυπωσιακά αθλητικά παπούτσια της Adidas, ενώ ωραία πινελιά ήταν και ο χρυσός επίδεσμος στο χέρι που φοράει ο Γάλλος στο trailer με τη λάμψη να κυριαρχεί σε κάθε καρέ.

Attitude is gold. Family is gold. 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗘 is gold. 👑#BallonDor @realmadrid @Benzema pic.twitter.com/Qo6QucIOEb