Προς διακοπή ο δανεισμός του Ζακάρια στην Τσέλσι

Σύντομη θα είναι όπως φαίνεται η παρουσία του Ντένις Ζακάρια στην ομάδα της Τσέλσι.

Ο 25χρονος μέσος εντάχθηκε στους «μπλε» του Λονδίνου στη λήξη της περασμένης μεταγραφικής περιόδου με τη μορφή δανεισμού, ωστόσο οι Τόμας Τούχελ και Γκράχαμ Πότερ δεν τον έχουν χρησιμοποιήσει ούτε λεπτό έως τώρα, στο ξεκίνημα της σεζόν.

Μάλιστα, ο διεθνής Ελβετός δύσκολα βρίσκει θέση ακόμα και στις αποστολές της Τσέλσι, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, με τον ίδιο να επιθυμεί να διακόψει τον δανεισμό του και να επιστρέψει στη Γιουβέντους

Αυτό είναι και το πιθανότερο σενάριο ενόψει Γενάρη, με τους «μπιανκονέρι» να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και να... καλοβλέπουν το ενδεχόμενο επιστροφής του.

