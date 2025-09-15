Δεύτερο απρόοπτο στον Άρη και αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην ενδεκάδα
Δεύτερο απρόοπτο προέκυψε στον Άρη ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό στη Λεμεσό μετά από αυτό του Αλεξάντερ Κοκόριν που έμεινε εκτός αποστολής.
Συγκεκριμένα ο Μαγιαμπέλα που επελέγη στο αρχικό σχήμα της ομάδας του ένιωσε σύμφωνα με όσα μετέδωσε η Cytavision ενοχλήσεις στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και συνεπώς δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί.
Τον Νοτιοαφρικανό αντικαθιστά στην ενδεκάδα της ομάδα της Λεμεσού ο Γκάουσταντ.