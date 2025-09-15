Δεύτερο απρόοπτο στον Άρη και αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην ενδεκάδα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεύτερο απρόοπτο προέκυψε στον Άρη ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό στη Λεμεσό μετά από αυτό του Αλεξάντερ Κοκόριν που έμεινε εκτός αποστολής.

Συγκεκριμένα ο Μαγιαμπέλα που επελέγη στο αρχικό σχήμα της ομάδας του ένιωσε σύμφωνα με όσα μετέδωσε η Cytavision ενοχλήσεις στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και συνεπώς δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί.

Τον Νοτιοαφρικανό αντικαθιστά στην ενδεκάδα της ομάδα της Λεμεσού ο Γκάουσταντ.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣ

