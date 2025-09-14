ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μήνυμα Μνήμης από τους Μαχητές για τη Γενοκτονία στη Μικρά Ασία

Με αφορμή τη σημερινή Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία (14 Σεπτεμβρίου), οι οργανωμένοι φίλοι της Ανόρθωσης, οι ΜΑΧΗΤΕΣ, προχώρησαν σε μια συγκινητική ανάρτηση, τιμώντας τις αλησμόνητες πατρίδες και τις ρίζες του Ελληνισμού.

Αναλυτικά: 

«Η Σμύρνη ήταν το φως, ο Πόντος η ψυχή,

η Μικρά Ασία το θεμέλιο του Ελληνισμού.

Δεν χάθηκαν, δεν σβήστηκαν∙

ζουν μέσα στη μνήμη, στο αίμα και στην καρδιά μας.

Πάντα ο Ελληνισμός ξαναγεννιέται!

14 Σεπτεμβρίου – Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία

𝐌𝐀𝐗𝐇𝐓𝐄𝐂 𝟏𝟗𝟗𝟒 🇬🇷»

