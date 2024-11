GP Βραζιλίας: Ποινή πέντε θέσεων για τον Φερστάπεν

Με νέα δεδομένα θα διεξαχθεί ο κυριακάτικος αγώνας της Βραζιλίας στη Formula 1. Ο Μαξ Φερστάπεν και οι μηχανικοί της Red Bull αποφάσισαν να αλλάξουν μονάδα ισχύος στην RB20, κάτι που επέφερε ποινή στον Ολλανδό πιλότο.

Ο Φερστάπεν τιμωρήθηκε με ποινή πέντε θέσεων στον κυριακάτικο αγώνα, κάτι που δυσχεραίνει το έργο του στη «μάχη» για τη νίκη.

