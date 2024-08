Την 1η Σεπτεμβρίου ο 4ος αγώνας του Fill n’ GO Παγκύπριου Πρωταθλήματος Karting

Αντίστροφη μέτρηση, μετά από τις διακοπές του καλοκαιριού, για το ξεκίνημα και ολοκλήρωση του Fill n’ GO Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Karting 2024.

Την ερχόμενη Κυριακή, 1η Σεπτεμβρίου, διεξάγεται στην πίστα Daytona στη Λευκωσία ο τέταρτος αγώνας του Fill n’ GO Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Karting 2024, το οποίο διοργανώνεται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου.

Γι’ ακόμη ένα αγώνα αναμένονται απολαυστικές μάχες για την τελική επικράτηση σε κάθε κατηγορία της διοργάνωσης, MINI, OK-N (OKJ-N & OK-N) και KZ2.

Με την εισαγωγή των μηχανών της FIA στο Fill n’ GO Παγκύπριο Πρωτάθλημα οι οδηγοί της κατηγορίας OK-N έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τις δύο θέσεις που για πρώτη φορά η Κύπρος έχει εξασφαλίσει για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της FIA που θα πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο 13-15 Σεπτεμβρίου 2024 στην πίστα PF International. Για το γεγονός αυτό θα δοθεί δημοσιογραφική διάσκεψη εντός των επόμενων ημερών.

Το φετινό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Karting υιοθετεί το σύνθημα της FIA-CIK «Back to the Roots – Πίσω στις ρίζες» και έχει την επωνυμία Fill n GO Παγκύπριο Πρωτάθλημα Karting 2024, χάρις στην ευγενική χορηγία του ομίλου Μιχαηλά μέσω των πρατηρίων Fill n’ GO.

Πληροφορίες και αποτελέσματα μέσα από την ιστοσελίδα www.kartingcyprus.com.