Ιρανή αθλήτρια αγωνίστηκε χωρίς χιτζάμπ και αγνοείται

Μια Ιρανή ορειβάτισσα αποφάσισε να αγωνιστεί χωρίς το χιτζάμπ της. Να αφήσει τα μαλλιά και το κεφάλι της γυμνά. Να χαιρετήσει έτσι τον αγώνα των γυναικών στην Τεχεράνη. Έκτοτε οι δικοί της άνθρωποι δεν μπορούν να τη βρουν...

Η τελευταία φορά που εθεάθη δημόσια η Ελνάζ Ρεκάμπι ήταν στη Νότια Κορέα το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο Ασιατικό Πρωτάθλημα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλητικής Αναρρίχησης. Όταν ήρθε η σειρά της να αγωνιστεί, η 33χρονη αθλήτρια -που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εκπροσωπώντας το Ιράν- το έκανε με τα μαλλιά της εντελώς ορατά σε όλους και το βίντεο με την συμβολική της κίνησης, την υπέροχη χειρονομία αλληλεγγύης, κάνει από τότε τον γύρο του διαδικτύου. Και μπορεί να έχει τρομερές συνέπειες...

In a historic move, Iranian athlete Elnaz Rekabi who represented Iran at the Asian Climbing Competitions finals in Seoul, competed without hijab, disobeying the Islamic Republic's restrictions for female athletes. pic.twitter.com/KvxE5NoQLi