Είναι δύσκολο του Σινγκ για τους Kaizer Chiefs

Συγκεκριμένα, αυτό που γράφουν για τον Λούθερ Σινγκ είναι πως η ΑΕΛ με την οποία έχει έτσι κι αλλιώς συμβόλαιο, θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ της μετά την καλή σχετικά περσινή σεζόν.

Είναι δεδομένο προσθέτουν, πως οι Kaizer Chiefs ενδιαφέρονται για την απόκτησή του αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει μία τέτοια μετακίνηση.

«Για την ώρα μένει στην ΑΕΛ», σημειώνουν.

𝗪𝗛𝗔𝗧'𝗦 𝗨𝗣 𝗪𝗜𝗧𝗛 𝗟𝗨𝗧𝗛𝗘𝗥???



Kaizer Chiefs have shown interest in Luther Singh, but a deal is unlikely at this stage.



"He's back in Cyprus [where he plays for AEL Limassol]. He's got one year remaining with them. For now, it looks like he'd stay there. AEL want to…