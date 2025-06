«Η ΑΕΚ θέλει 1 εκ. ευρώ για Φαράζ»

Ο Ιμάντ Φαράζ για άλλο ένα καλοκαίρι βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον δύο σύλλογοι του Αζερμπαϊτζάν ενδιαφέρονται για τον ακραίο επιθετικό της ομάδας της Λάρνακας.

Γι αυτό γράφει και ο Alakbarov ο οποίος αναφέρει πως η ΑΕΚ θα αφήσει τον ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει εάν και εφόσον βάλει στα ταμεία της το ποσό του 1 εκ. ευρώ.

At least two Azerbaijani clubs are reportedly interested in AEK Larnaca midfielder 🇫🇷 Imad Faraj. The Cypriot club is willing to let the midfielder leave for a fee of €1 million. pic.twitter.com/re3XgoWsAA