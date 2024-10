Ο Τσέντομιρ Γιανέφσκι βρέθηκε να κοουτσάρει μία ομάδα που βρισκόταν υπό πίεση και στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι πως τέτοιες συνθήκες δεν είναι ξένες για τον ίδιο.

Επίσης, έδειξε πως μπορεί να βοηθήσει μία ομάδα να βρει τα πατήματα της και να ανέβει στη βαθμολογία. Υπό κανονικές συνθήκες, όλα αυτά θα ίσχυαν και στην περίπτωση της Νέας Σαλαμίνας. Διότι η ομάδα βρίσκεται στη πρότελευταία θέση της βαθμολογίας, συνεπώς στη ζώνη του υποβιβασμού με μόλις τρεις βαθμούς σε εφτά παιχνίδια. Τη νίκη απέναντι στον Εθνικό πριν από μερικές βδομάδες.

Είναι διαφορετικά όμως τα πράγματα στη Νέα Σαλαμίνα. Γιατί όταν η ομάδα «χτίστηκε» το καλοκαίρι, δεν έθεσε ως στόχο την βαθμοθηρία προκειμένου να παλέψει για την παραμονή της. Η Νέα Σαλαμίνα στόχευε πιο ψηλά γι αυτό και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται πλέον ξενίζει. Άρα η πίεση είναι κάπως διπλή. It Is What It Is όμως που λεν και στο χωριό μου...

Ο Γιανέφσκι έχει μπόλικη δουλειά να κάνει έτσι ώστε να βγάλει την ομάδα από τον βούρκο. Ο ίδιος σωστά είπε πως αυτοπεποίθηση δεν αγοράζει κανείς από το φαρμακείο. Το σίγουρο είναι πως η ομάδα χρειάζεται ένα είδους... φάρμακο για να συνέλθει. Τώρα, πριν είναι πολύ αργά.

ΥΓ: Προφανώς και το τρομερά δύσκολο πρόγραμμα της στην αρχή του πρωταθλήματος έπαιξε ρόλο. Όχι όμως τον μεγαλύτερο...