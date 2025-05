Αθλητικός Δικαστής: Απαγόρευση σε ΑΠΟΕΛ, πρόστιμα, αποκλεισμός για σπρώξιμο του βοηθού και βίαιες συμπεριφορές

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή OLIVEIRA DA SILVA, DAVID RAFAEL κατά του Ιωάννη Αναστασίου Προπονητή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, έντονες διαμαρτυρίες, μετά την αποβολή του με κόκκινη κάρτα πήγε στην δυτική κερκίδα ακριβώς πίσω από τον πάγκο της ομάδας του και έδινε εντολές μέσω των συνεργατών του (βοηθών προπονητών) οι οποίοι αρκετές φορές τον πλησίαζαν για να πάρουν οδηγίες πως θα παίξει η ομάδα αλλά και ποιες αλλαγές θα γίνουν κατά παράβαση του άρθρου 75 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση A’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας -ΑΡΗΣ Λεμεσού/06.04.2025 (4η Αγωνιστική)

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή MASSIMI, LUCA κατά του BAH, ALGASSIME ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας που αποβλήθηκε για έντονες διαμαρτυρίες μετά από απόφαση του διατητή στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση A’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/06.04.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Παναγιώτη Χατζηγεωργίου κατά του Δημήτρη Μακρή Άλλο Προσωπικό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, έντονες διαμαρτυρίες στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου/07.04.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Παναγιώτη Χατζηγεωργίου κατά του Γεώργιου Χριστοδούλου Ποδοσφαιριστή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου που αποβλήθηκε για σοβαρό παραβατικό παιχνίδι στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου/07.04.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Μιχάλη Λουκά κατά του REIS DA SILVA, ROGERIO MUGUEL Ποδοσφαιριστή της ΠΕΓΕΙΑΣ 2014 που αποβλήθηκε γιατί μετά από έντονες διαμαρτυρίες προς το πρόσωπο του Βοηθού τον έσπρωξε και τον έβρισε στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας – ΠΕΓΕΙΑ 2014/02.04.2025 (11η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2025. Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Μιχάλη Λουκά κατά του Σάββα Μιχαηλίδη Ποδοσφαιριστή της ΠΕΓΕΙΑΣ 2014 που αποβλήθηκε γιατί μετά από έντονες διαμαρτυρίες προς το πρόσωπο του Βοηθού τον έβρισε στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας – ΠΕΓΕΙΑ 2014/02.04.2025 (11η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες.

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Νεοφύτου κατά του Παντελή Βασιλείου Βοηθού Προπονητή της ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, διαμαρτυρία στο Α’ Βοηθό στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου /02.04.2025 (11η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Νεοφύτου κατά του Θεόδωρου Χατζηαντώνη Ποδοσφαιριστή του ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά, ενώ ήταν στο έδαφος τραυματίας σηκώθηκε και προσπάθησε να κτυπήσει και να πιάσει από τον λαιμό αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου /02.04.2025 (11η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Σίμου Κουσιάππα κατά του Μωϋσή Χατζηνικόλα Βοηθού Προπονητή του ΟΘΕΛΛΟΥ Αθηαίνου που αποβλήθηκε γιατί υπέδειξε ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας/05.04.2025 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Χρίστου κατά του Λεύκου Καλλένου Λοιπό Προσωπικό του ΧΑΛΚΑΝΟΡΑ Ιδαλίου που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, διαμαρτυρίες μετά τον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου – ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου/05.04.2025 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Παναγιώτη Αντρέου κατά του Μόδεστου Παρασκευά Ποδοσφαιριστή της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΟΙ Λακατάμειας που αποβλήθηκε γιατί στέρησε καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου – Ε. Ν. ΘΟΙ Λακατάμειας /05.04.2025 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Νεοφύτου κατά του ΠΑΡΗ ΜΑΥΡΟΦΤΗ Ποδοσφαιριστή του σωματείου ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας που αποβλήθηκε γιατί στέρησε καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας/05.04.2025 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Νικόλα Μάρκου κατά του Κώστα Κώστα Λοιπό Προσωπικό του σωματείου ΑΣΠΙΣ Πύλας που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά κατά υπαλλήλων αγώνα, σηκώθηκε από τον πάγκο του βγαίνοντας από την τεχνική περιοχή και έβρισε αντίπαλο ποδοσφαιριστή μέσα στο γήπεδο στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 F.C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022–ΑΣΠΙΣ Πύλας/05.04.2025(12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Νικόλα Μάρκου κατά του ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ Βοηθού Προπονητή του σωματείου ΑΣΠΙΣ Πύλας που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά κατά υπαλλήλων αγώνα, βγήκε εκτός τεχνικής περιοχής φωνάζοντας στο διαιτητή» στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 F.C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022–ΑΣΠΙΣ Πύλας/05.04.2025(12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Νικόλα Μάρκου κατά του Παρασκευά Χούτρη Ποδοσφαιριστή του σωματείου ΑΣΠΙΣ Πύλας που αποβλήθηκε γιατί μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου έβρισε αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 F.C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 – ΑΣΠΙΣ Πύλας/05.04.2025 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ελευθέριου Παντελή κατά του Χαράλαμπου Ανδρέου Ποδοσφαιριστή του σωματείου ΑΕΠ Πολεμιδιών που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά, γρονθοκόπησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 ΑΣΙΛ Λύσης – ΑΕΠ Πολεμιδιών/06.04.2025 (26η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες.

*Καταγγελία του Διαιτητή Παντελεήμονα Χατζηζωρζή κατά του Μιχάλη Παναγιώτου Γυμνασίαρχου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, στο 44ο λεπτό του αγώνα ενώ το παιχνίδι ήταν σταματημένο προσήλθε στην τεχνική περιοχή του ΑΠΟΛΛΩΝΑ και ήρθε σε λεκτική διαμάχη με τον προπονητή του ΑΠΟΛΛΩΝΑ στον αγώνα Πρωταθλήματος Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων U17 περιόδου 2024-2025 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού /05.04.2025 (24η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Παντελεήμονα Χατζηζωρζή κατά του Μιχάλη Ανδρέου Γυμναστή του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, μετά από έντονες διαμαρτυρίες προς την διαιτητική ομάδα δέχθηκε κόκκινη κάρτα στον αγώνα Πρωταθλήματος Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων U17 περιόδου 2024-2025 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας–ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/05.04.2025(24η Αγωνιστική).

Απόφαση:Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Γιάγκου Γιάγκου κατά του DA SILVA, CARLOS ANDERSON EUGENIO Ποδοσφαιριστή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά, λάκτισε αντίπαλο ποδοσφαιριστή στο πρόσωπο ενώ ήταν πεσμένοι και οι δύο κάτω και η μπάλα εκτός παιχνιδιού, αμέσως μετά την αποβολή του κινήθηκε προς τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή που ήταν πεσμένος κάτω και τον πάτησε βίαια πάνω στο πόδι στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών περιόδου 2024-2025 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού/05.04.2025

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού:

(α) για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας περιόδου 2024-2025. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού–ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας /01.04.2025 (3η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Προπονητή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα κατά την δημοσιογραφική διάσκεψη ενώ ήταν υποχρεωμένος να μιλήσει για τον αγώνα δεν προσήλθε στην αίθουσα συνέντευξης τύπου που βρίσκεται εντός του σταδίου σε δημοσιογραφική διάσκεψη με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ παραβαίνοντας τα άρθρα 4 και 7 του Κεφ. XVII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 2024/2025 και του άρθρο 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού–ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/01.04.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα (μπύρες), κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 2024/2025 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας–ΑΕΚ Λάρνακας/02.04.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας–ΑΕΚ Λάρνακας /02.04.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΑΡΗ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας περιόδου 2024-2025

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του SHPILEUSKI, ALIAKSEI προπονητής του ΑΡΗ Λεμεσού ο οποίος κατά την διάρκεια του αγώνα κατά την παραμονή του στον αγωνιστικό χώρο ως δικαιούμενο πρόσωπο δεν έφερε στο στήθος το ειδικό σήμα (κονκάρδα), κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στα άρθρα 37 – 39 του Κεφαλαίο VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 2024/2025 και του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ F C/02.04.2025 (3η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(1) της ΠΑΦΟΥ F C:

(α) για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας περιόδου 2024-2025

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) του CARCEDO MARDONES, JUAN CARLOS προπονητή της ΠΑΦΟΥ F C ο οποίος κατά την διάρκεια του αγώνα κατά την παραμονή του στον αγωνιστικό χώρο ως δικαιούμενο πρόσωπο δεν έφερε στο στήθος το ειδικό σήμα (κονκάρδα), κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στα άρθρα 37 – 39 του Κεφαλαίο VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 2024/2025 και του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ F C/02.04.2025 (3η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Προέδρου της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας πριν την έναρξη του β ΄ ημιχρόνου (υπήρξε διαπληκτισμός με τον προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας), κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/05.04.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του CAMORANESI, MAURO GERMAN προπονητή της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον πρόεδρο της φιλοξενούσας ομάδας πριν την έναρξη του β ΄ ημιχρόνου (υπήρξε διαπληκτισμός με τον πρόεδρο της φιλοξενούσας ομάδας), κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/05.04.2025 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού:

(α) για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο (έριχναν νερά στον αγωνιστικό χώρο που είχαν στόχο τον προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας στο 36 λεπτό του αγώνα), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας περιόδου 2024-2025. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας /06.04.2025 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας περιόδου 2024-2025

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας /06.04.2025 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(1) της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΚΕΛΛΙΔΗ γυμνασίαρχου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 27 του Κεφαλαίου ΧΙΙ της Προκήρυξης Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 2024/2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκσωίας – ΑΡΗΣ Λεμεσού /06.04.2025 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΡΗΣ Λεμεσού/06.04.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΠΑΦΟΣ F C – AΠΟΕΛ Λευκσίας /06.04.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:

(α) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες και πυρσοί), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες και πυρσοί) πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια του αγώνα στην κερκίδα, κατά παράβαση των άρθρων 10.3(δ1β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων για ένα αγώνα.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΠΑΦΟΣ F C – AΠΟΕΛ Λευκωσίας /06.04.2025 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΗ προπονητή του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επεδείκνυε κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΟΛΥΜΠΑΙΚΟΣ Λευκωσίας – FREEDOM24 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Ύψωνα/02.04.2025 (11η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου/02.04.2025 (11η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΠΕΓΕΙΑΣ 2014:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για επεισόδιο που προκάλεσαν παράγοντες και ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα στον χώρο των αποδυτηρίων που προκάλεσαν αναταραχή στον χώρο (ποδοσφαιριστές και παράγοντες της ομάδας κατάφεραν να μπουν στα αποδυτήρια των διαιτητών για να ζητήσουν εξηγήσεις για περιστατικό που συνέβη κατά την διάρκεια του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο). Το πιο πάνω γεγονός επέφερε την παρέμβαση της ασφάλειας του γηπέδου και του αστυνομικού που βρίσκονταν έξω από τα αποδυτήρια των διαιτητών για να τους απομακρύνουν, κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ και του άρθρου 23 του Κεφαλαίου IΧ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας 2024-2025.

Απόφαση: Ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα χωρίς φιλάθλους και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση B’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας – ΠΕΓΕΙΑ 2014/02.04.2025 (11η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΜΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γενικού Γραμματέα της ΑΓΙΑΣ Νάπας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τους διαιτητές του αγώνα μετά την λήξη του α΄ ημιχρόνου (εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και διαμαρτυρόταν έντονα προς τους διαιτητές του αγώνα), κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΓΙΑ Νάπας–ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου/02.04.2025 (11η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ Κιτίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου – ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου/05.04.2025 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΟΘΕΛΛΟΥ Αθηαίνου για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας με οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας στην κερκίδα κατά την διάρκεια του αγώνα στο 44 λεπτό (δημιουργήθηκε σύρραξη στην κερκίδα και οι οπαδοί γρονθοκοπιούνταν μεταξύ τους και έριχναν αντικείμενα στην κερκίδα για περίπου 10 – 15 λεπτά), κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας/05.04.2025 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα χωρίς φιλάθλους και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Δερύνειας:

(α) για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας με οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας στην κερκίδα κατά την διάρκεια του αγώνα στο 44 λεπτό (δημιουργήθηκε σύρραξη στην κερκίδα και οι οπαδοί γρονθοκοπιούνταν μεταξύ τους και έριχναν αντικείμενα στην κερκίδα για περίπου 10 – 15 λεπτά), κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα χωρίς φιλάθλους και πρόστιμο.

(β για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα (μπύρες), κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας 2024/2025 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας/05.04.2025 (12η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Μουτταγιάκας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουτταγιάκας – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/05.04.2025 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΟΙ Λακατάμειας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΘΟΙ Λακατάμειας/05.04.2025 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F C γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου – ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F C /05.04.2025 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΣΠΙΣ Πύλας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 F.C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 – ΑΣΠΙΣ Πύλας/05.04.2025 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΚΟΥΡΗ Ερήμης ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 & τον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας, Β’ Φάσης Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΚΟΥΡΗΣ Ερήμης – Ε. Ν. ΘΟΙ Λακατάμειας/22.03.2025 έγραψε στο φύλλο αγώνα τον Άριστο Μιχαήλ Λοιπό Προσωπικό και συγκεκριμένα ήταν τιμωρημένος με ποινή αποκλεισμού από απευθείας κόκκινη κάρτα

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του Άριστου Μιχαήλ ότι ήταν γραμμένος στο φύλλο αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας, Β’ Φάσης Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΚΟΥΡΗΣ Ερήμης – Ε. Ν. ΘΟΙ Λακατάμειας/22.03.2025 ενώ δεν εδικαιούτο γιατί ήταν τιμωρημένος με ποινή αποκλεισμού από απευθείας κόκκινη κάρτα

Απόφαση:Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

Στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας, Β’ Φάσης Α’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΚΟΥΡΗΣ Ερήμης – Ε. Ν. ΘΟΙ Λακατάμειας /22.03.2025 (10η Αγωνιστική)

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 A’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 ΠΑΦΟΣ F C – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/05.04.2025 (24η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων U19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς/05.04.2025 (24η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Καρμιώτισσας. Πρόστιμο στη Δόξα.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών–ΠΕΓΕΙΑ 2014/06.04.2025 (26η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Εθνικού. Πρόστιμο στην Πέγεια.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2024-2025 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου – ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας /06.04.2025 (26η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Σπάρτακου. Πρόστιμο στον Κέδρο.

*Διακοπείς Αγώνας Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων U17 περιόδου 2024-2025 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/05.04.2025 (24η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Άρη. Πρόστιμο στον Ολυμπιακό.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων U17 περιόδου 2024-2025 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού /05.04.2025 (24η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων U17 περιόδου 2024-2025 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου/05.04.2025 (25η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων U16 περιόδου 2024-2025 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου – ΑΕΛ Λεμεσού/05.04.2025 (24η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων U16 Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2024-2025 ΑΕΖ Ζακακίου – ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών/06.04.2025 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Εθνικού. Πρόστιμο στην ΑΕΖ.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C για επεισόδιο που προκάλεσε οπαδός της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο στο 7 λεπτό του αγώνα που απείλησε να προκαλέσει ζημιά στον διαιτητή του αγώνα (στο πιο πάνω λεπτό ο διαιτητής του αγώνα διέκοψε το παιχνίδι και ζήτησε από οπαδό της ομάδας ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας χωρίς να είναι γραμμένος στο φύλλο αγώνος να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο οπαδός αρνήθηκε να αποχωρήσει και εκστόμιζε σοβαρές απειλές προς τον διαιτητή), κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ), 5 και 10.2(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων U15 περιόδου 2024-2025 ΠΑΦΟΣ F C – ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς/05.04.2025 (24η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο μη εξουσιοδοτημένου ατόμου καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα (δεν ήταν γραμμένος στο φύλλο αγώνος και δεν έφερε κονκάρδα), κατά παράβαση του άρθρου 10.2(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων U14 περιόδου 2024-2025 ΠΑΦΟΣ F C – ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς/05.04.2025 (24η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.