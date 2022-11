Ενδιαφέρεται για Αζέρο επιθετικό η Καρμιώτισσα

Σύμφωνα με «τιτίβισμα» δημοσιογράφου από το Αζερμπαϊτζάν η Καρμιώτισσα ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Αζέρου επιθετικού της Γκαμπάλα, Ούλβι Ισκαντάροφ.

Όπως αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος, Φουάντ Αλακμπάροφ η ομάδα των Πολεμιδιών παρακολουθεί την περίπτωση του 25χρονου επιθετικού κορυφής.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που ξεκίνησε την καριέρα του στα τμήματα υποδομής της Γκαμπάλα, εκεί που συνεχίζει να αγωνίζεται μέχρι σήμερα (εξαίρεση η σεζόν 2018-19 που αγωνίστηκε ως δανεικός στη Σουμγκαγίτ).

Ο ποδοσφαιριστής έχει καταγράψει 94 συμμετοχές στην Α’ Κατηγορία του Αζερμπαϊτζάν και έχει βρει δίχτυα 15 φορές. Φέτος έχει σκοράρει δύο γκολ σε συνολικά 12 αναμετρήσεις.

