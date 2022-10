ΒΙΝΤΕΟ: Πρώτη νίκη Στιβ με γκολάρα Χάρη Κυριάκου... κόντρα στον Ντάρμπισαϊαρ

Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε η East Bengal του Στιβ Κωνσταντινίδη, σε παιχνίδι στο οποίο ο Χάρης Κυριάκου άνοιξε λογαριασμό στην Ινδία!

Ο Κύπριος άσος σκόραρε το 2-0 για την ομάδα του με εξαιρετικό σουτ στο 53ο λεπτό, απέναντι στη NorthEast United, ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο Ματ Ντάρμπισαϊαρ.

Μάλιστα, ο Άγγλος επιθετικός μείωσε για την ομάδα του στο 92ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Ο αγώνας ήταν για την 3η αγωνιστική της ινδικής Super League και η East Bengal των Κωνσταντινίδη και Κυριάκου πήρε το πρώτο της τρίποντο μετά από δύο ήττες, ενώ η NorthEast του Ντάρμπισαϊαρ παραμένει χωρίς βαθμό.

Το γκολ του Κυριάκου:

#Kyriacou gets off the mark 🎉in the #HeroISL as he doubles the lead for @eastbengal_fc



Watch the #NEUEBFC game live on @DisneyPlusHS https://t.co/urMh6hVeHR and @OfficialJioTV.



Live Updates: https://t.co/0ewnXz31yy#LetsFootball #NorthEastUnitedFC #EastBengalFC pic.twitter.com/WzQaQxlxAQ