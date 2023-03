Ξεκίνησε η ψηφοφορία του ΠΑΣΠ για Best Saves, Goals & Young Player

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών, καλεί το φίλαθλο κοινό της Κύπρου, να λάβει μέρος στις επίσημες ψηφοφορίες για την ανάδειξη των πιο κάτω κορυφαίων ποδοσφαιριστών, στο πλαίσιο των φετινών «PASP FOOTBALL AWARDS 2022/23».

Best Saves & Best Goals of Regular Season

Υποψήφιοι είναι οι 15 τερματοφύλακες και 24 ποδοσφαιριστές που απέσπασαν το βραβείο Stoiximan Top Save & Stoiximan Top Goal στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Για την ανάδειξη των τριών κορυφαίων γκολ και αποκρούσεων της κανονικής διάρκειας θα ληφθούν υπόψη η ψηφοφορία των φιλάθλων, της ειδικής επιτροπής και των ίδιων των υποψήφιων ποδοσφαιριστών.

Best Young Player of the Season

Υποψήφιοι είναι οι πρώτοι δέκα ποδοσφαιριστές σε λεπτά συμμετοχής στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, με ηλικιακό περιορισμό (21 ετών όταν ξεκινούσε η σεζόν): Σταύρος Γαβριήλ, Ανδρέας Καραμανώλης, Φώτης Κοτσώνης, Λοΐζος Λοΐζου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Φίλιππος Ευτυχίδης, Γιάννης Σατσιάς, Ανδρόνικος Κακουλλής, Χριστόφορος Φραντζής και Δημήτρης Μαυρουδής. Ο νικητής θα καθοριστεί μέσα από τις ψήφους των φιλάθλων, της ειδικής επιτροπής και των ίδιων των υποψήφιων ποδοσφαιριστών.

Όλοι οι συμμετέχοντες στην ψηφοφορία μπαίνουν αυτόματα σε κλήρωση για να διεκδικήσουν διπλή πρόσκληση για να το επίσημο γκαλά των βραβείων, τη συλλεκτική φανέλα με τις υπογραφές των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της σεζόν και το συλλεκτικό δώρο των βραβείων.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΕΔΩ