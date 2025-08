Οι πιθανοί αντιπάλοι της Πάφου μετά την Ντιναμό Κιέβου

Σε περίπτωση που οι πρωταθλητές ξεπεράσουν το εμπόδιο των Ουκρανών θα αντιμετωπίσουν έναν εκ των πιο κάτω:

FK Bodø/Glimt (NOR)

Winners of Pairing 1: Malmö FF (SWE) vs F.C. Copenhagen (DEN)

Winners of Pairing 2: KKS Lech Poznań (POL) vs FK Crvena Zvezda (SRB)

Winners of Pairing 3: PFC Ludogorets 1945 (BUL) vs Ferencvárosi TC (HUN)

Celtic FC (SCO)

Σε περίπτωση αποκλεισμού, η Πάφος θα συνεχίσει το ταξίδι της στο Europa League όπου θα αντιμετωπίσει έναν εκ των πιο κάτω:

Τον νικητή του Hamrun Spartans F.C. (MLT) vs Maccabi Tel-Aviv FC (ISR)

BSC Young Boys (SUI)

Τον ηττημένο του PFC Ludogorets 1945 (BUL) vs Ferencvárosi TC (HUN)

Τον ηττημένο του Malmö FF (SWE) vs F.C. Copenhagen (DEN)