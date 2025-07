Από τον Άγιαξ στην Πάφο ο Jay Gorter για τη θέση του «άσσου»!

Η Πάφος FC βρήκε τον αντικαταστάτη του Ίβουσιτς κάτω από τα δοκάρια και αυτός ακούει στο όνομα Jay Gorter.

Ο 25χρονος Ολλανδός τερματοφύλακας ανήκει στον Άγιαξ, με τον οποίο διατηρεί συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026, και αποτελεί τον εκλεκτό της παφιακής ομάδας για τη θέση του βασικού γκολκίπερ ενόψει της νέας σεζόν.

🚨🇨🇾 EXCL: Jay Gorter, set to join Pafos from Ajax as deal for the goalkeeper has been agreed.



Medical today and signing right after as Ajax keep a sell-on clause. pic.twitter.com/oQcwPDtlAt