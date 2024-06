«Δεν θα είναι εύκολο με Πάφο, όλοι θυμόμαστε τον Τάνκοβιτς»

Τα σουηδικά μέσα κάνουν όπως αναμενόταν ειδική αναφορά στην Πάφο ενόψει των διπλών αναμετρήσεων με την Έλφσμποργκ στο πλαίσιο του πρώτου προκριματικού γύρου του Γιουρόπα Λιγκ.

Οι Σουηδοί σημειώνουν στα άρθρα τους το όνομα του Μουαμέρ Τάνκοβιτς τον οποίο θυμούνται πολύ καλά γι αυτόν εδώ τον λόγο, ενώ στις αναρτήσεις που ακολούθησαν της κλήρωσης υπογραμμίζεται πως η ομάδα τους έχει πιθανότητες να περάσει στην επόμενη φάση αλλά το έργο μόνο εύκολο δεν θα είναι απέναντι στους Παφίτες.

Μάλιστα ο Club manager της ομάδας Stefan Andreasson, δήλωσε με αφορμή την κλήρωση: «Είναι μία πρόκληση η Πάφος και πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

🇸🇪 W pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Europy wicemistrz Szwecji - IF Elfsborg - zmierzy się z cypryjskim Pafos FC 🇨🇾



Mecze odbędą się 11 i 18 lipca. Podopieczni trenera Oscara Hiljemarka mają dużą szansę na awans do drugiej rundy, ale łatwo nie będzie. Trzymamy kciuki! pic.twitter.com/NAWykH4Cd3