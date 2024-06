Με πανηγύρια μικρού παιδιού και... «σοβαρά;» ανακοινώθηκε ο Νεόφυτος Μιχαήλ

Η Πάφος αποτελεί και επίσημα τον έκτο ποδοσφαιρικό σταθμό του Νεόφυτου Μιχαήλ στην Κύπρο, μετά τις Ολυμπιακό, Νέα Σαλαμίνα, Άρη, ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση. Ο Κύπριος τερματοφύλακας ανακοινώθηκε με ένα έξυπνο βίντεο από την παφιακή ομάδα

H ανακοίνωση:

«Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την απόκτηση του έμπειρου, διεθνή, Κύπριου τερματοφύλακα, Νεόφυτου Μιχαήλ.

Ο Νεόφυτος Μιχαήλ, 30 ετών (16/12/1993) ξεκίνησε την καριέρα του σε νεαρή ηλικία στην ομάδα του Ολυμπιακού Λευκωσίας και στη συνέχεια αγωνίστηκε κυρίως σε ομάδες της πρώτης κατηγορίας όπως η Νέα Σαλαμίνα, ο Άρης Λεμεσού και ο ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας.

Αγωνίστηκε επίσης στην Ελλάδα και τη Super League για τον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ τελευταία του ομάδα ήταν η Ανόρθωση Αμμοχώστου. Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα Κύπρου και έχει αγωνιστεί σε συνολικά 106 επίσημους αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Καλωσορίζουμε το Νεόφυτο στη οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!»

Neofytos Michael is moving to Pafos FC? Really? 🤔



——



Ο Νεόφυτος Μιχαήλ εντάσσεται στην Pafos FC; Σοβαρά; 🤔 pic.twitter.com/ncgNXM3nzo