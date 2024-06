BINTEO: Bγήκε το πρώτο... φιρμάνι στην Πάφος FC

Ο Ζοάο Κορέια είναι το πρώτο φετινό απόκτημα της Πάφος FC. Πρόκειται για 27χρονο Πορτογάλο δεξιό μπακ που τα τελευταία πέντε χρόνια αγωνιζόταν στην Τσάβες, στην οποία ήταν και αρχηγός. Τον πρώτο ήταν με τη μορφή δανεισμού από την Γκιμαράες.

«Ο Ζοάο Κορέια εντάσσεται στην Πάφος FC. Ο σύλλογος και ο παίκτης έχουν υπογράψει συμβόλαιο και τώρα ο αμυντικός θα εκπροσωπεί τα χρώματα του συλλόγου μας» αναφέρει το σχετικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε λίγο μετά τις 23:00.

João Correia - the new player of Pafos FC. Welcome, Joao!

Ζοάο Κορέια - ο νέος παίκτης της Πάφος FC. Καλώς ήρθες, Ζοάο! pic.twitter.com/TOSETcU2vV