Μετά τις 22:00, ηρωισμός!

Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο άντεξε στους πολλούς η αλήθεια είναι, κραδασμούς μέσα στη σεζόν. Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά περισσότερες φορές, ο κόσμος της Πάφος FC σχεδόν «έβραζε» για τον Ισπανό ο οποίος απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη της διοίκησης, οδήγησε την ομάδα στον τελικό του κυπέλλου και είναι μία ανάσα από τον ηρωισμό!

Ο Γιάννης Αναστασίου, ήρθε στο τριφύλλι ξανά αυτή την φορά με διπλό ρόλο και ο Ομονοιάτης μάλλον μουδιασμένος ήταν. Ο Ελλάδίτης κατάφερε όχι μόνο να ξεμουδιάσει άπαντες, αλλά τους έκανε μάλλον να πίνουν νερό στ΄όνομα του. Στο τέλος κατάφερε να εξασφαλίσει η ομάδα ευρωπαϊκό εισιτήριο και είναι μία ανάσα από τον ηρωισμό!

From Zero to Hero... Ακραίο; Μάλλον ναι.

Όπως και να χει όμως, η δημοσιογραφική υπερβολή ανέκαθεν ήταν θεμιτή. Άλλωστε σ΄ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι το συναίσθημα είναι αυτό που ξεχωρίζει στο τέλος, όποιο κι αν είναι αυτό, όπου κι αν είναι αυτό, από το γήπεδο στην κερκίδα και στα χιλιάδες νύχια που θα φαγωθούν απόψε.

Η Ομόνοια έχει φόρα, η Πάφος έχει δίψα. Η Ομόνοια έχει εμπειρία, η Πάφος κάτι σαν ποδοσφαιρική τρέλα. Όλα αυτά και άλλα τόσα θα στοιχηθούν για μπροστά απ΄τις δύο ομάδες για να δούμε στο τέλος ποιος θα επικρατήσει.

Το κύπελλο πάντοτε αποτελούσε το παυσίπονο για να σταματήσει ένα «γαμώτο» που δεν έγινε μέσα στη σεζόν. Για την Ομόνοια ενδεχομένως να ισχύει περισσότερο σε σχέση με την Πάφο. Γι αυτήν είναι ένα κεφάλαιο ιστορίας, το πιο μεγάλο έπειτα από την νέα εποχή στην οποία πέρασε η ομάδα το οποίο περιμένει να γραφτεί. Το θέμα είναι πως το «γαμώτο» είναι εκεί μέχρι τις 22:00 και κάτι. Και μόνο μία ομάδα θα αφήσει στο τέλος...