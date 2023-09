ΒΙΝΤΕΟ: Τρελάθηκαν οι Ρουμάνοι: Ντράγκομιρ... Ζιντάν

Αποθεώνει τον Βλαντ Ντάγκομιρ η ρουμανική ιστοσελίδα, prosport.

Ο μέσος της Πάφος FC σκόραρε ένα απίστευτης ομορφιάς γκολ στο παιχνίδι με τον Άρη στη Λεμεσό, αναγκάζοντας τους συμπατριώτες του να τον παρομοιάσουν με τον «Ζιζού».

«Ο Ντράγκομιρ σκόραρε ένα γκολ αλά Ζιντάν», γράφουν ανάμεσα σε άλλα οι Ρουμάνοι οι οποίοι με αφορμή την εκτέλεση του χαφ της Πάφου, θυμήθηκαν το αλησμόνητο γκολ του Γάλλου μάγου στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ του 2002 ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπάγερν Λεβερκούζεν.

VLAD DRAGOMIR 🇷🇴 - TAKE A BOW 💥

An absolute 𝑩𝑨𝑵𝑮𝑬𝑹 that earns Pafos a point against Aris Limassol. A great player still ignored in the national team selection.

Easily goal of the year contender in Romanian football.pic.twitter.com/PM9sBBJt1T