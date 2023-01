Η Πάφος FC μας παρουσιάζει τον Ίβιτσα Ίβουτσις: «Οι φιλοδοξίες μου είναι ίδιες με της ομάδας»

Ένας μουντιαλικός κίπερ που πλέον αγωνίζεται με τα γαλάζια της Πάφου. Ο Ίβιτσα Ίβουσιτς συστήθηκε χθες στο ποδοσφαιρικό κοινό της Κύπρου με την εμφάνιση του απέναντι στην Ομόνοια στο ΓΣΠ, και σήμερα η Πάφος μας παρουσιάζει το προφίλ του Κροάτη.

Αναλυτικά:

Ενίσχυεται στην θέση του τερματοφύλακα η ομάδα μας, καθώς ποδοσφαιριστής της Pafos FC είναι με κάθε επισημότητα ο Ivica Ivusic!

Πρόκειται για διεθνή τερματοφύλακα που στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλου του Κατάρ ήταν ο δεύτερος κατά σειρά τερματοφύλακας της τριταθλήτριας κόσμου Κροατίας!

“Οι φιλοδοξίες μου είναι ίδιες με τις φιλοδοξίες της ομάδας . Αυτός είναι ο λόγος που είμαι εδώ.“ Ivica Ivusic

O Ivusic έρχεται στην Πάφο έχοντας πλούσιο βιογραφικό, καθώς στα 27 του χρόνια έχει αγωνιστεί σε περισσότερα από 210 επίσημα παιχνίδια στην καριέρα του.

Ένα τουρνουά παίδων στα 13 του χρόνια ήταν αυτό που έκανε τον Ivusic γνωστό στην Ιταλία και ανάμεσα στους “κυνηγούς” νεαρών ταλέντων. Ο τότε τερματοφύλακας της HNK Rijeka πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις ανάγκασε τους ανθρώπους της Inter να τον αποκτήσουν.

Στην Ιταλική ομάδα ο Ivusic δούλευε σκληρά χωρίς να καταφέρει να αγωνιστεί με την φανέλα της ομάδας Ανδρών. Ωστόσο έκανε το “αγροτικό” σε ομάδες χαμηλώτερων κατηγοριών της Ιταλίας, παίρνοντας με αυτό τον τρόπο εμπειρίες. Ταυτόχρονα, ήταν διεθνής και με όλες τις “μικρές” Εθνικές της πατρίδας του.

Tο 2015 και αφού δεν πήρε τις ευκαιρίες που περίμενε από την Inter, επαναπατρίστηκε για λογαριασμό της ΝΚ Istra. Εκεί στην ουσία “έφτιαξε” το όνομα του, καθώς πήρε φανέλα βασικού σε 44 παιχνίδια ωσότου ήχησαν γι’ αυτόν Ελληνικές “σειρήνες” του πολυπρωταθλήτη Ελλάδας Ολυμπιακού Πειραιώς.

Οι “ερυθρόλευκοι” βλέποντας το ταλέντο του Ivusic θέλησαν να επενδύσουν σ’ αυτόν τον Ιανουάριο του 2018. Ωστόσο, ο μεγάλος ανταγωνισμός στην ομάδα του Πειραιά δεν επέτρεψε στον Κροάτη να αγωνιστεί σε κανένα επίσημο παιχνίδι.

Έξι μήνες αργότερα και συγκεκριμένα το Καλοκαίρι του 2018 επαναπατρίζεται για δεύτερη φορά. Αυτή την φορά όμως για λογαριασμό της NK Osijek. Εκεί μάλιστα βρήκε την ποδοσφαιρική του “Ιθάκη”, καθώς μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες αγωνιζόταν με την φανέλα της Κροατικής ομάδας, “εκτοξεύοντας” συνάμα την καριέρα του.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ομάδες όπως η Napoli ενδιαφέρθηκαν γι΄ αυτόν, όμως η διοίκηση της ομάδας μας με εξαιρετικούς χειρισμούς κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή του και να τον κάνει κάτοικο Πάφου!

Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο Ivusic έρχεται στο Κυπριακό πρωτάθλημα για να γίνει ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα transfermarkt, ο 27χρονος Κροάτης τερματοφύλακας έχει αγοραστική αξία 5 εκατομμυρίων ευρώ!

“My ambitions are the same like the Club’s ambitions. That’s the reason why I’m here.“ Ivica Ivusic

Διαβάστε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Πάφος FC / Read his first statements as a footballer of Paphos FC:

Did you have a chance to look around, walk through the streets of Pafos and soak up the atmosphere of the life in Cyprus? / Eίχες την ευκαιρία να δεις την πόλη;

I came on Thursday, on Friday was my first training and all my focus now go to Sunday’s game. Next week I will see more of the City and all the other things.

Ήρθα την Πέμπτη και την Παρασκεύη ήταν η πρώτη μου προπόνηση και όλη μου η προσοχή τώρα είναι ο αγώνας της Κυριακής.

Την επόμενη εβδομάδα θα δω περισσότερα από την πόλη..

What are your thoughts about your moving here to Pafos and our team? / Ποιές είναι οι σκέψεις σου για την μετακίνησει σου στην Πάφο και στην ομάδα μας;

I’m very happy that I’m Pafos player, I’ve already seen today that atmosphere on and off the pitch which is great and I have just positive words to say about everything.

Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι παίκτης της Πάφου, έχω ήδη δει σήμερα αυτή την ατμόσφαιρα εντός και εκτός γηπέδου που είναι υπέροχη και έχω μόνο θετικά λόγια να πω για όλα.

Is Cyprus League and generally Cyprus football familiar to you? Are there any differences or similarities to Croatian football? / Γνώριζες για τo Κυπριακό ποδόσφαιρο πριν έρθείς στην Κύπρο; Υπάρχουν διαφορές ή/και ομοιότητες με το Κροατικό ποδόσφαιρο;

It’s a league with many good teams, and I see that every year some of them are doing good even in Europe, so it is the best sign that Cyprus League has quality.

Είναι ένα πρωτάθλημα με πολλές καλές ομάδες και βλέπω ότι κάθε χρόνο κάποιες από αυτές τα πάνε καλά ακόμα και στην Ευρώπη, οπότε είναι το καλύτερο σημάδι ότι το Κυπριακό πρωτάθλημα έχει ποιότητα.

What are your ambitions and targets with your new team, Pafos FC? / Ποιές είναι οι φιλοδιξίες σου και οι στόχοι σου με την

Pafos FC;

My ambitions are the same like the Club’s ambitions. That’s the reason why I’m here. We want to work every day hard and fight for the top!

Οι φιλοδοξίες μου είναι ίδιες με τις φιλοδοξίες της ομάδας . Αυτός είναι ο λόγος που είμαι εδώ. Θέλουμε να δουλεύουμε κάθε μέρα σκληρά και να παλεύουμε για την κορυφή!

You were member of Croatian team for the World Cup of Qatar recently. How was this experience? / Ήσουν μέλος της Εθνικής ομάδας της Κροατίας στο πρόσφατο Μουντιάλ του Qatar. Πως ήταν η εμπειρία σου;

It was an amazing experience and unique feeling that will remain forever.

Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία και μοναδική αίσθηση που θα μείνει για πάντα.

We know that the favourite number of all goalkeepers is currently busy in the Club and you chose #26. Why this number? It means something for you? / Γνωρίζουμε ότι ο αγαπημένος αριθμός των Τερματοφυλάκων αυτή την στιγμή τοκρατά κάποιος συμπαίκτης σου, παρόλα αυτά επέλεξες τον αριθμό #26. Γιατί αυτό τον αριθμό; Σημαίνει κάτι για εσένα;

That number is important for me and my wife, she is always by my side so this is why I chose that number.

Αυτός ο αριθμός είναι σημαντικός για μένα και τη γυναίκα μου, είναι πάντα δίπλα μου, γι’ αυτό επέλεξα αυτόν τον αριθμό.