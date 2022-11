Ανανέωσε με Βαλακάρι η Πάφος: «Μένει σπίτι και μεγαλώνει μαζί μας!»

Η Πάφος ανακοίνωνει την επέκταση του συμβολαίου του Όνι Βαλακάρι μέχρι το 2026.

Ο Onni παραμένει εδώ και μεγαλώνει μαζί μας‼️ /⚡Onni stays home and we grow together ‼️

🤝Η ΠΑΦΟΣ FC είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση του συμβολαίου με τον διεθνή Φινλανδό επιθετικό μέσο, Onni Valakari για επιπλέον 3,5 χρόνια.

⚽Ο Onni Valakari εντάχθηκε στην ΠΑΦΟΣ FC τον Ιανουάριο του 2020 από τον σύλλογο της Νορβηγίας Tromso IL. Στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Πάφου μόλις δύο ημέρες αργότερα πέτυχε δύο τέρματα. Έχει πραγματοποιήσει συνολικά 85 επίσημες εμφανίσεις για την ομάδα, σημειώνοντας 35 γκολ και 15 τελικές πάσες. Ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας μας για τη σεζόν 2021-22, έλαβε το Βραβείο Καλύτερου Γκολ δύο φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν και επιλέχθηκε ως μέλος της καλύτερης αρχικής ενδεκάδας τη σεζόν 2021-22.

💙Onni σου ευχόμαστε τα καλύτερα!‼️

🤝Pafos FC is pleased to announce the extension of the contract with the international Finnish attacking midfielder Onni Valakari for another 3.5 years.

⚽Onni Valakari joined Pafos in 2020 from Norway’s top tier club Tromso IL, scoring two goals on his debut in Pafos jersey just two days later. Onni made a total of 85 appearances for the team in official games, scoring 35 goals and making 15 assists. Top scorer of our team for season 2021-22, he received The Best Goal Award twice during the season and was selected as a player for the best starting 11 for the season 2021-22.

💙Onni we wish you all the best!

Pafos is Blue & White 💙