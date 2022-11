Πάφος FC: «Την Πέμπτη όλη η πόλη στο γήπεδο»

Κάλεσμα από την Πάφος FC για τον αγώνα με την Ανόρθωση.

Το σύνολο του Μπεργκ αντιμετωπίζει την «Κυρία», αύριο Πέμπτη για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος και θέλει με τον κόσμο στο πλευρό της ακόμη μια νίκη στην έδρα της.

Αναλυτικά:

«ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΟΛΗ Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ /ON THURSDAY WHOLE TOWN WILL BE AT OUR HOME STADIUM‼️ 🔵⚪

⚽ Pafos FC 🆚 Anorthosis Famagusta

🗓️ Πέμπτη / Thursday 10.11. 2022

🕕 19:00

🏟️ Στάδιο “Στέλιος Κυριακίδης” / “Stelios Kyriakides” Stadium

🎫 Tickets Info:

€15 Adults / €10 Students / 1€ Kids

🎫 Προμηθευτείτε τα εισιτήρια σας έγκαιρα απο σήμερα από τα γραφεία της ομάδας μας και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση

https://tickets.pafosfc.com.cy/ και στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας www.pafosfc.com.cy στην επιλογή TICKETS!

Η προπώληση θα γίνεται μέχρι την Πέμπτη στις 12:00 απόγευμα.

🆘 Για τους φίλους της ΠΑΦΟΣ FC, εισιτήρια θα υπάρχουν διαθέσιμα διαθέσιμα και στα εκδοτήρια του Σταδίου απο τις 16:00».