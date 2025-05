Εξέλιξη με Ρασιάν Φερνάντες!

Θυμίζουμε πως ο Ρασιάν Φερνάντες είχε ξεχωρίσει με την απόδοσή του στην αρχή της σεζόν ωστόσο υπέστη ένα σοβαρό τραυματισμό ο οποίος τον κράτησε εκτός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η Ομόνοια 29Μ συμφώνησε με τον 26χρονο ο οποίος θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν στην ομάδα στα γήπεδα της β΄κατηγορίας.

Η σχετική ενημέρωση:

☘️ Το Σωματείο μας ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον 26χρονο Ολλανδό ποδοσφαιριστή Rashaan Fernandes.

We are building the team.

#2025-2026