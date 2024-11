Η Γάνδη δίνει μία μεγάλη ευκαιρία 

Μία ευκαιρία που δεν πρέπει να την αφήσει να πάει χαμένη το σύνολο του Νταμπράουσκας.

Κι αυτό γιατί μετά τη νέα γκέλα στο πρωτάθλημα που έφερε και πάλι στο προσκήνιο την μουρμούρα, η Ομόνοια έχει απέναντι της ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ένα ματς που αν κερδηθεί τότε θα είναι ικανό να αναποδογυρίσει τα πράγματα.

Ενδεχόμενο διπλό δεν θα αποτελέσει απλά μία μεγάλη νίκη για το τριφύλλι αλλά μπορεί να αποδειχθεί το turning point για την συνέχεια. Εάν συνυπολογίσει κανείς τα δεδομένα με τις σημαντικές απουσίες της ομάδας, τότε αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.

**Η Γάνδη βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας στο Βέλγιο με 19 βαθμούς σε 13 αγώνες και το τελευταίο διάστημα δεν τα πάει πολύ καλά. Αγνοεί την νίκη από τις 29/9 όταν κέρδισε την Λέουβεν με 3-0. Στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια μετρά τρεις ισοπαλίες και μία ήττα.

