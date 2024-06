Blaqsport: Η Μάλμο θέλει τώρα τον Ουζόχο

Νέο δημοσίευμα για τον Φράνσις Ουζόχο και το ενδιαφέρον της Μάλμο. Θυμίζουμε πως τις προηγούμενες ημέρες, ΜΜΕ της Νιγηρίας έκαναν λόγο για διερευνητικές επαφές των Σουηδών για τον διεθνή Αφρικανό.

Αυτή την φορά, το Blaqsport αναφέρει πως η Μάλμο θέλει να αποκτήσει αυτό το καλοκαίρι τον τερματοφύλακα της Ομόνοιας ενώ κι άλλα μέσα σε Νιγηρία και Σουηδία κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέροιν προς το πρόσωπο του Ουζόχο.

Malmo FF are reportedly interested in signing Super Eagles goalkeeper Francis Uzoho! The Swedish club has enquired about his availability. Uzoho currently plays for Omonia Nicosia, but Malmo are eager to sign him this summer. #MalmoFF #FrancisUzoho pic.twitter.com/QFGr6w6YJf