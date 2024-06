«Το ψάχνει για Ουζόχο η Malmo FF»

Ενδιαφέρον και διερευνητικές επαφές για τον Φράνσις Ουζόχο αποκαλύπτει δημοσιογράφος στο «Χ».

Συγκεκριμένα ο Νιγηριανός Andrew Randa, αναφέρει πως ο πορτιέρε της Ομόνοιας βρίσκεται στο στόχαστρο της σουηδικές Μάλμε.

Όπως αναφέρει η σουηδική ομάδα έκανε τις πρώτες διερευνητικές επαφές προκειμένου να διαπιστώσει αν είναι εφικτή η μετακόμιση του Ουζόχο στην Μάλμε.

Πάντως να σημειώσουμε πως δεν είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον ομάδων προς το πρόσωπο του διεθνούς τερματοφύλακα χωρίς ωστόσο κάποιο από αυτά να έχει κατάληξη.

Swedish side 🇸🇪Malmo FF have made inquiries about the availability of 🇨🇾Omonia Nicosia's Nigerian goalkeeper 🇳🇬Francis Uzoho with a view to a potential move to Sweden#disfootballsef pic.twitter.com/ttkSZvUKwK