Απάντηση Παπασταύρου στον Γιάνσον: «Αρκετή ζημιά έκανες, προσπαθούμε να σε ξεχάσουμε»!

Με ανάρτησή του στα social media ο Σταύρος Παπασταύρου απαντά στον Γέσπερ Γιάνσον, μετά τα όσα δήλωσε ο Σουηδός πρώην αθλητικός διευθυντής της Ομόνοιας σε νορβηγικό Μέσο.

Ο πρόεδρος της εταιρείας των πρασίνων αναφέρει απευθυνόμενος στον Γιάνσον πως αρκετή ζημιά έκανε ήδη στην ομάδα και ότι προσπαθούν να ξεχάσουν αυτόν και τα λάθη του, έχοντας παραδεχθεί πως έκαναν λάθος που τον προσέλαβαν!

Η ανάρτηση Παπασταύρου: «Γέσπερ Γιάνσον κανείς δεν ενδιαφέρεται πια για τις απόψεις σου. Έκανες ήδη αρκετή ζημιά - προσπαθούμε όλοι να σε ξεχάσουμε εσένα και όλα τα λάθη και τις κακές αποφάσεις που πήρες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουμε αναγνωρίσει πως ήταν λάθος που κάναμε να σε προσλάβουμε και προχωρήσαμε - προτείνουμε να πράξεις το ίδιο».

You have caused enough damage as is - we are all trying to forget you and all the mistakes and bad decisions you have made in a very short period of time.

We have recognized the mistake we made by hiring you and moved on - we suggest you do the same.@vgnett @fotbollskanal