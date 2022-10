Ομόνοια: «Το να τα παρατήσουμε δεν είναι επιλογή»

Με μια ανάρτηση έξι μόλις λέξεων, η Ομόνοια στέλνει ισχυρό μήνυμα και δίνει το... σύνθημα για τη συνέχεια.

Οι πράσινοι κάνουν νέα αρχή έχοντας στον πάγκο Γιανίκ Φερέρα ο οποίος σήκωσε μανίκια χθες Δευτέρα (24/10) και θα κάνει ντεμπούτο στον αγώνα της Πέμπτης κόντρα στη Σοσιεδάδ στο ΓΣΠ.

Και το μήνυμα που στέλνουν, κυρίως στον κόσμο τους, είναι ότι δεν τα παρατούν, θέλοντας να δείξουν πως ακόμη πιστεύουν ότι η χρονιά μπορεί να έχει αίσια κατάληξη.

«Giving up is not an option 💪☘️», δηλαδή «το να τα παρατήσουμε δεν είναι επιλογή», αναφέρει το τριφύλλι στη λεζάντα της ανάρτησής της η οποία περιλαμβάνει «κλικς» από την προπόνηση της ομάδας.