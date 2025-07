Η kiss cam των Coldplay «τσάκωσε» τον Μέσι με την Αντονέλα

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που το βίντεο της kiss cam σε συναυλία του διάσημου συγκροτήματος έγινε viral, αποκαλύπτοντας το παράνομο ειδύλλιο του παντρεμένου CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον, και της επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, Κρίστιν Κάμποτ.

To βίντεο αναπαράχθηκε ξανά και ξανά και έβαλε σε μπελάδες τους δύο πρωταγωνιστές, καθώς προδόθηκε με τον χειρότερο τρόπο και μπροστά σε τόσο κόσμο ο παράνομος δεσμός.

Οι Coldplay συνεχίζουν την καλοκαιρινή περιοδεία τους και βρέθηκαν στο Μαιάμι.

Παρών σε αυτή τη συναυλία ήταν και ο Λιονέλ Μέσι μαζί με τη σύζυγό του, Αντονέλα, και τα τρία παιδιά τους.

Κάποια στιγμή, μάλιστα, η kiss cam «τσάκωσε» το ζευγάρι με τους θεατές να παραληρούν βλέποντας ότι ανάμεσά τους ήταν ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής.

Λιονέλ και Αντονέλα φάνηκαν στην αρχή κάπως αμήχανοι, με τον σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι να σηκώνει κατόπιν το χέρι και να χαιρετά το πλήθος.

Οι Coldplay διέκοψαν για λίγο τη συναυλία για να απευθυνθούν στον Αργεντινό λέγοντάς του: «Σε ευχαριστούμε που ήρθες να μας δεις!».

Lionel Messi and his wife Antonela Roccuzzo were shown on screen at Coldplay’s concert in Miami tonight.



pic.twitter.com/GIC42M5hRa