ΒΙΝΤΕΟ: Το 48ο πρωτάθλημα «γράφτηκε» στον τοίχο του «Γ. Καραϊσκάκης»

Η απαραίτητη... επικαιροποίηση έγινε στον τοίχο του «Γ. Καραϊσκάκης», όπου αναγράφονται οι τίτλοι που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός.



Το 47 έδωσε τη θέση του στο 48 δίπλα στην κατηγορία «πρωταθλήματα» και η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανέβασε το βίντεο, που δείχνει τις εργασίες για την «ενημέρωση» του τοίχου.

📍 G. Karaiskakis 🔴⚪️



🏆 Our Champions Wall has had an update! 👌🏻 pic.twitter.com/eQPRLSRN9B