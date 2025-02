Η Νέα Υόρκη γιόρτασε τα γενέθλια του Κριστιάνο με ένα άγαλμά του στην Times Square!

Μπορεί εκείνος να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, να έχει αποχωρήσει εδώ και λίγα χρόνια από την Ευρώπη, αλλά τελικά ο αντίκτυπός του στο παγκόσμιο, ποδοσφαιρικό στερέωμα, αποτυπώθηκε με τον καλύτερο τρόπο στην... τρέλα των Νεοϋορκέζων.

Την Τετάρτη, ανήμερα των 40ων γενεθλίων του Πορτογάλου σούπερ σταρ, αποκαλύφθηκε ένα μεγάλο άγαλμα του CR7 στην Times Square, κάτι που φυσικά αποτέλεσε πόλο έλξης για ντόπιους και τουρίστες που θέλησαν να είναι παρόντες και να φωτογραφηθούν με το έργο τέχνης.

Φυσικά συχνά - πυκνά άκουγε κανείς το Siuuuuu από τους θαυμαστές του Κριστιάνο που δεν σταματούσαν να χαζεύουν το άγαλμα και να παραμένουν στην πλατεία για το... event της ημέρας, τιμώντας το ίνδαλμά τους που έκλεισε τα 40.

A statue of Cristiano Ronaldo was unveiled in Times Square, New York to celebrate his 40th birthday 🥳🇵🇹 pic.twitter.com/8AyhQWFqHl