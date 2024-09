Η χαμένη ευκαιρία της χρονιάς

Χάνονται τα... άχαστα; Φυσικά!

Ντέρμπι Κάουντι και Κάρντιφ τέθηκαν αντιμέτωπες για την 5η αγωνιστική της Τσάμπιονσιπ στην Αγγλία. Οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με 1-0, αλλά θα μπορούσαν να είχαν βάλει σίγουρα και δεύτερο γκολ αν ο Εμπού Άνταμς είχε καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα σε μια ευκαιρία που δεν χάνεται! Κι, όμως, ο 28χρονος άσος της Ντέρμπι την έχασε στις καθυστερήσεις του αγώνα!

Δείτε το βίντεο:

Ebou Adams showed respect against his former team #dcfc #dcfcfans pic.twitter.com/symNEu2XgM