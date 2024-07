Έγραψε ιστορία ο Μέσι!

Για ακόμα μία φορά ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ιστορία.

Η Αργεντινή επικράτησε με 2-0 του Καναδά και προκρίθηκε στον τελικό του Copa America. Ο αρχηγός της Αλμπισελέστε, Λιονέλ Μέσι, έγινε ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία των εθνικών ομάδων με 109 και ξεπέρασε τον Ιρανό, Αλί Νταέι, ωστόσο δεν έμεινε εκεί.

Ο Λίο σκόραρε για έκτο Copa America (2007, 2015, 2016, 2019, 2021, 2024) και ισοφάρισε το ρεκόρ του Βραζιλιάνου, Ζιζίνιο, από το 1957!

🚨 Lionel Messi scored his 109th goal for Argentina last night, making him the second highest scorer in international history! 🤩



1️⃣🇵🇹 Cristiano Ronaldo: 130

2️⃣🇦🇷 Leo Messi: 109

3️⃣🇮🇷 Ali Daei: 108 pic.twitter.com/c0U8c5oTs2