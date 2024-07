Η συγκλονιστική αντίδραση του Μοράτα

Λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του προημιτελικού ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γερμανία ο Αλβάρο Μοράτα ξέσπασε σε κλάματα βλέποντας την πρόκριση στα ημιτελικά του EURO 2024 να πλησιάζει.

Το «θρίλερ» της Παρασκευής ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γερμανία βρήκε την ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε να πανηγυρίζει στο φινάλε την πρόκριση της στα ημιτελικά του EURO 2024. Η «Φούρια Ρόχα» επικράτησε της Γερμανίας στο τελευταίο λεπτό της παράτασης με γκολ του Μικέλ Μερίνο και εξασφάλισε την πρόκριση της στους «4» όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία.

Ο αρχηγός της Ισπανίας, Αλβάρο Μοράτα, αντικαταστάθηκε στα τέλη της κανονικής διάρκειας, όσο η ομάδα του ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0. Η Γερμανία ισοφάρισε και έστειλε το ματς στην παράταση προτού ο Μερίνο σκοράρει το «χρυσό» γκολ. Η πίεση και το άγχος της όλης αναμέτρησης... ανάγκασαν τον Μοράτα να ξεσπάσει σε λυγμούς μετά το γκολ της Ισπανίας στην παράταση.

Ο αρχηγός της «Φούρια Ρόχα» παρακολουθούσε με αγωνία από τον πάγκο τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης και περίμενε το τελικό σφύριγμα για να πανηγυρίσει τη μεγάλη πρόκριση της Ισπανίας στα ημιτελικά του EURO.

🇪🇸🥲 Álvaro Morata before the final whistle against Germany.pic.twitter.com/qKTJChTwka