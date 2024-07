Η μέρα που ο Μέσι... ευλόγησε τον Γιαμάλ!

Μια φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι με τον Λαμίν Γιαμάλ έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Την ανέβασε στον λογαριασμό του στο instagram ο πατέρας του νεαρού ποδοσφαιριστή και έχει προκαλέσει πάρα πολλά σχόλια στους χρήστες του διαδικτύου.

Είναι ο Γιαμάλ μωρό μαζί με τη μητέρα του και ο Μέσι, ο οποίος τότε άρχισε να... γιγαντώνεται ως ποδοσφαιριστής, τον πλησιάζει και του απλώνει το χέρι για να τον χαϊδέψει.

Kαι, όπως, σχολιάζουν πολλοί είναι σαν ο Αργεντινός να... ευλογεί τον μικρό Λαμίν, ο οποίος εντυπωσιάζει και στο EURO της Γερμανίας με την εθνική ομάδα της Ισπανίας.

🚨 | Lamine Yamal father confirm this picture of Yamal with Messi is REAL 😮✨ pic.twitter.com/MSM2YEnL2Y