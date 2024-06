ΒΙΝΤΕΟ: Πρώην παίκτης της ΑΕΛ το κάρφωσε στο Βέλγιο!

Ο Ιβάν Σχρανζ άνοιξε το σκορ στον αγώνα της Σλοβακίας με το Βέλγιο. Ο πρώην παίκτης της ΑΕΛ (2019) ήταν αυτός που έκανε το 1-0 απέναντι στους Βέλγους μόλις στο 70 λεπτό.

Δείτε το γκολ:

Schranz opens the scoring after shocking error from Belgium



🇧🇪 Belgium 0-1 Slovakia 🇸🇰https://t.co/iz9BXvnAD5#BELSVK | #EURO2024 pic.twitter.com/sJLh28r6KW