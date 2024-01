Δώρο Πόρσε στη μαμά ο Κριστιάνο

Ξεχωριστό και ιδιαίτερα... ακριβό το δώρο που έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη μητέρα του για τα γενέθλιά της.

Το νέο έτος βρήκε τον Κριστιάνο Ρονάλντο ως τον πρώτο σκόρερ του 2023, ενώ η παραμονή της Πρωτοχρονιάς ήταν μια ιδιαίτερη μέρα για εκείνον καθώς είχε τα γενέθλιά της η μητέρα του.

Η Ντολόρες Αβέιρο έκλεισε τα 69 της έτη και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της πήρε ένα απόλυτα σπέσιαλ δώρο, το οποίο ήταν μια Πόρσε Καγιέν. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, η μητέρα του 38χρονου βρήκε το δώρο της στο γκαράζ και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, αγκαλιάζοντας και τον εγγονό της, Κριστιανίνο Τζούνιορ.

Cristiano Ronaldo gifts his mother a Porsche Cayenne on her birthday. ❤️pic.twitter.com/eRCEYnXuxX