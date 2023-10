Η τρομερή πρώτη αντίδραση του Άρη στην ήττα από την Μπέτις... με Ρέιντζερς

Δεν λένε να κόψουν τα «πειράγματα» προς τη Ρέιντζερς οι διαχειριστές των social media του Άρη, ούτε καν μετά την ήττα από την Μπέτις.

Αντιθέτως, στην πρώτη τους ανάρτηση μετά το παιχνίδι με τους Ισπανούς οι Λεμεσιανοί... εμπλέκουν την ομάδα της Γλασκώβης.

Λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα ο Άρης δημοσίευσε σύντομο βιντεάκι στο οποίο «τον βλέπουμε» να είναι λυπημένος για την ήττα με την Μπέτις αλλά να αλλάζει διάθεση και να πανηγυρίζει μόλις... θυμάται τη νίκη επί της Ρέιντζερς.

«Συγνώμη παιδιά, πρέπει να το συνεχίσω» γράφει ο Άρης.

Δείτε την ανάρτησή του:

Sorry guys but…. I need to go on 🥲 pic.twitter.com/tx0dHabiRZ