Έπαιζε ΑΠΟΕΛ, απασχόλησε κατά καιρούς άλλες ομάδες και πλέον θα παίζει... μακριά

Μια νέα περιπέτεια στην καριέρα του αρχίζει ο Λέο Νατέλ, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στο παρελθόν, ενώ κατά καιρούς απασχόλησε το ρεπορτάζ κι άλλων κυπριακών ομάδων.

Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος έχει να αγωνιστεί από τον Δεκέμβριο του 2022 λόγω τραυματισμού, θα παίξει τη νέα σεζόν στην Αυστραλία και την Μελβούρνη ως δανεικός από την Κορίνθιανς.

Στην ανακοίνωσή της μεταγραφής του παίκτη γίνεται λόγος και για το πέρασμά του από την ομάδα της Λευκωσίας, με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος για το άνοιγμα της νέας σελίδας στην καριέρα του.

🇧🇷 We're pleased to announce the signing of Brazillian winger, Leo Natel, on loan for season 2023/24!

Welcome to the City Family, Leo 🩵