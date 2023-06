H Βοϊβοντίνα πικάρει τον ΑΠΟΕΛ: «Ρωτήστε τον προπονητή σας αν θυμάται...»

Η Βοϊβοντίνα, που κληρώθηκε με τον ΑΠΟΕΛ στον β’ προκριματικό γύρο του Coonference League, με ανάρτηση της θέλησε να «πειράξει» τους γαλαζοκίτρινους και τον νέο τους προπονητή.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε βίντεο από το 2013, όταν ο Ερυθρό Αστέρας με τον Ρικάρντο Σα Πίντο στον πάγκο ηττήθηκε με 3-0 από την Βοϊβοντίνα.

Με την λεζάντα, «Ρωτήστε τον προπονητή σας αν θυμάται αυτόν τον αγώνα» συνοδεύουν το βίντεο:

@apoelfcofficial, ask your coach if he remembers this game???😁 https://t.co/xOy3crODxK #fkvojvodina