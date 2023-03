Μπήκε Twitter και το έκανε άνω-κάτω ο Τορναρίτης, έστειλε μέχρι και στον Έλον Μασκ

Facebook, Instagram, Tik-tok και τώρα Twitter. Ο Χριστόφορος Τορναρίτης έκανε δυναμικό μπάσιμο σε ακόμη ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε... χαμό, έχοντας ήδη ανοίξει αρκετούς διαλόγους, ανάμεσά τους και κάποιοι... σπαρταριστοί, όπως συνηθίζει.

Το «ξεκίνημα» του αρχηγού του ποδοσφαιρικού τμήματος του Ολυμπιακού στο Twitter ήταν τόσο δυναμικό που, όπως αναγράφεται στο προφίλ του, έχει ήδη κάνει 102 tweets, μέσα σε τέσσερις μέρες (το πρώτο εντοπίζεται στις 26 Μαρτίου)!

Μέχρι και στον... Έλον Μασκ έστειλε ο Τορναρίτης, ο οποίος κάνοντας reply σε ανάρτηση του πασίγνωστου επιχειρηματία (και ιδιοκτήτη, πλέον, του Twitter), έγραψε:

«Το όνειρό μου είναι να έχω μια συζήτηση μαζί σου για την προέλευση του ανθρώπου! Το βιβλίο μου έρχεται σύντομα. Σεβασμός».

My dream is to have a chat with you about the Human Origin ! My book is coming soon . Respect 🙏