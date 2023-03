ΒΙΝΤΕΟ: Το «άχαστο» του Ντάλσιο απέναντι στον Ουζόχο

Κρατούσε το κεφάλι του αδυνατώντας να πιστέψει τι έχασε ο Ντάλσιο, μετά από μια τρομερή ευκαιρία του στον αγώνα της Γουινέα Μπισάου με τη Νιγηρία.

Ο άσος του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος έπαιξε βασικός μαζί με τον Κασάμα της Ομόνοιας απέναντι στον... έτερο πράσινο, Ουζόχο, έχασε στο 36ο λεπτό μοναδική ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμα της εθνικής του, η οποία πάντως δεν το πλήρωσε καθώς κράτησε μέχρι τέλους το 1-0 παίρνοντας το σπουδαίο διπλό.

Δείτε την ευκαιρία του Ντάλσιο απέναντι στον Ουζόχο:

We are lucky not to concede another here..

That Dalcio guy dey find CAMERA goal…

We can still do it Super Eagles. Let’s go boys.

39' Nigeria 🇳🇬 0-1 🇬🇼 Guinea Bissau #AFCON2023Q | #NGAGNB pic.twitter.com/xT5ZbyCW5n